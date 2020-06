4 jun 2020

Existen un sinfín de productos, trucos y consejos para que el cuidado de la piel sea efectivo como los principios activos que debes incluir en tu rutina de belleza, según las facilistas de Hollywood. Sin embargo, dar con la gama de productos perfecta es una odisea difícil de conseguir, principalmente por los errores habituales que solemos cometer. Por ello, si la crema de Amazon favorita de las famosas no te ha terminado de convencer tienes que tomar nota de los productos que usa Cristina Pedroche para cuidar su piel.





Además de desvelar los detalles de sus looks televisivos, Cristina Pedroche también se ha unido al mundo 'beauty' compartiendo con sus seguidores algunos de sus trucos de belleza. Depilación o tratamientos para la celulitis son algunos de los consejos que ha publicado en las redes y el último es la gama de productos que usa para la piel y sí, nosotras también estamos deseando probarla.

Se trata de la nueva gama de Nuxe con certificación BIO, veganos y 100 % de origen natural, que concentran todos los beneficios de la naturaleza gracias a activos estrella obtenidos mediante tecnologías verdes. Una línea de la que la presentadora escogió el contorno de ojos que protege, hidrata y alisa los signos de cansancio, el aceite de noche que nutre la piel para regenerarla y repararla durante la noche, y el sérum, un anti-oxidante de larga duración que preserva los signos de juventud de la piel.

"Cuidarme tanto por fuera como por dentro es una de mis prioridades. Además me gusta hacerlo siendo responsable con el medio ambiente, ya sabéis lo comprometida que estoy, por eso me encanta la nueva gama Nuxe Bio. Todas sus fórmulas son veganas y biodegradables, con producción local y ecológica, y packs reciclados y reciclables. Así me cuido yo y también al mundo", escribió Cristina explicando el por qué había escogido esta nueva línea.