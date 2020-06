7 jun 2020

Ocurrió hace dos años. Amaia Montero cargaba contra Malú por unas declaraciones que la nieta de Paco de Lucía había hecho en una entrevista: "A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?".

Unas palabras que no sentaron nada bien a Amaia y por las que se sentió bastante ofendida aclarando que para ella, Malú le había llamado abiertamente gorda. Dicha polémica ocupó titulares y ríos de tintas, incluso se llegó a decir que un ex novio de ambas, Gonzalo Miro, podría haber sido el origen de la pelea. Porque primero estuvo con Amaia y después con Malú.

Casi dos años después, la guipuzcuana se ha dirigido públicamente a Malú para mandarle un mensaje de felicitación tras haber dado a luz a su primera hija en común con el político Albert Rivera. ¡Esto sí que no nos lo esperábamos!

Enhorabuena @_MaluOficial_ te deseo toda la felicidad del mundo ,no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) June 6, 2020

"Enhorabuena @_MaluOficial_, te deseo toda la felicidad del mundo, no creo que haya nada más grande en este mundo que ser madre", ha escrito Montero en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia de que su compañera de profesión se convertía en madre por primera vez (aquí la foto de Instagram de la pequeña).

Algunos usuarios no han dado crédito y han llegado a pensar que se trataba de un fake pero no estaban en lo cierto. ¿Habrán enterrado el hacha de guerra y no nos habíamos enterado?