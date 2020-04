15 abr 2020

No debe de ser fácil tomar una decisión como apartarse del mundanal ruido. Si además, el mensaje con el que lo anunciar lleva impreso la huella del sufrimiento, el impacto que genera en el receptor es de auténtica preocupación. Y eso es, justamente lo que pasó ayer, cuando Amaia Montero comunicaba, a través de sus redes sociales, que necesitaba tomar distancia para coger aire.

Su 'hasta pronto' debajo de una foto en la que mira hacia atrás, por encima de su hombro, no es más que la consecuencia de los ataques recibidos en los últimos días. Primero, porque canceló un directo que había sugerido hacer, con canciones suyas y de otros artistas, para amenizar una de las tardes del confinamiento. Dejó claro que era porque no se encontraba bien. Pero, la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh', siempre ha tenido una legión de 'haters' dispuestos a atizarle con fuerza.

Pero lo que realmente provocaba esta retirada temporal era un cruce de palabras, también en Instagram, acontecido el lunes. Aprovechando el Día Internacional del Beso, rescataba una foto antigua. Y claro, había quien se le echaba encima por no poner imágenes actuales, con los cambios físicos que eso conlleva.

Amaia, estallaba: "Esta foto es inédita y significa mucho para mí... Me como a besos y abrazo a mi amor Pop, que murió el agosto pasado. Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me dé la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan... ya sabes... Y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas. Os aseguro que todo tiene un porqué".

Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad"

Algunos usuarios contraatacaron por el tono de la cantante, y Montero, se defendió. Harta. "No... Realmente no entiendes cómo me siento... No lo sabes... Para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... Sé que no lo hizo con mala intención , pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... Como he dicho... Todo tiene un porqué... he sufrido muchísimo. Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... Lo último que necesito es más presión... Sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí lo tengo clarísimo. Al igual que yo por vosotros. Y espero que lo tengáis clarísimo... Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", era la explicación que no tenía por qué haber dado... pero que dio.

Su club de fans se puso manos a la obra para organizar una campaña de apoyo en las redes a Amaia. Para que se sintiera querida tal y como es. Por su música. Ella, compartió ese texto lleno de significado. Sobre todo, porque el vapuleo por sus cambios físicos o sus posibles retoques estéticos, han llevado a esta situación de necesitar la soledad que no se puede encontrar conectado al teléfono.