9 jun 2020

Ha fallecido Pau Donés a los 53 años a causa de un cáncer de colon. Antes de irse, el líder de Jarabe de Palo protagonizó una bellísima reaparición, publicó nueva música, se reencontró con su hija Sara y significó esperanza para muchas personas que luchan contra el cáncer. Además nos dejó, entre muchas canciones inolvidables, un himno de esos que marcan vidas, dedicado a una de las mujeres que marcaron la suya: 'La Flaca'.

Pau Donés era el mayor de cuatro hermanos. Cuando tenía 16 años su madre, Núria Cirera, se suicidó. “De la noche a la mañana, pasé de ser un adolescente idiota con 16 años, que me pensaba que me iba a comer el mundo, que sabía todo, que mis padres no sabían nada... De golpe a ser madre, padre de mis hermanos y afrontar la vida con una responsabilidad que nunca había tenido y eso me hizo muy fuerte”, contaba en 2018.

La madre de Pau Donés se quitó la vida una semana después de su décimosexto cumpleaños. En muchas ocasiones, Donés, que fue diagnosticado del cáncer que ha terminado matándole en 2015, ha asegurado que fue el peor momento de su vida.

Su madre fue la primera que se dio cuenta de que Pau era música, y le regaló su primera guitarra. Después del terrible suceso, su vida no fue fácil. Afrontar esta pérdida y tener que ser adulto de la noche a la mañana le llevó a rebelarse; incluso le echaron de varios institutos.

La semilla que había plantado su madre con esa guitarra y su amor por la música le ayudaron a centrar su camino. A mediados de los 90 forma Jarabe de Palo. Un viaje a Cuba le inspira EL tema. 'La Flaca', que dio título al disco debut del grupo en 1996, se popularizó un año después gracias a un anuncio de televisión.

"En mi vida conocí mujer igual a la flaca", cantaba Pau Donés a esa mujer que le volvió loco. Todavía no sabía que le quedaba encontrarse con el amor de su vida: su hija Sara. Sara Donés ha perdido a su padre a la misma edad que él perdió a su madre: 16 años. Su última colaboración juntos fue un precioso videoclip publicado en mayo de 2020, el que acompaña el tema "Eso que tú me das".

Perderse la infancia de su hija, explicaba Pau, fue el precio más grande que tuvo que pagar por la música. Para enmendar este error, hace un par de años decidió retirarse de la música para disfrutar la adolescencia de Sara. Juntos se mudaron a California. Él llevaba tatuado su nombre en los nudillos. En la otra mano, la palabra 'amor'.

Ni con la madre de Sara, a la que consideraba su gran amor y con la que estuvo ocho años, ni con La Flaca ni con ninguna otra mujer 'sentó cabeza' nunca el cantante y compositor. Solía decir que "el matrimonio es la tumba del amor", y que había asistido a tantos divorcios como bodas. También que había tenido mucha suerte en el amor, pero no en la pareja.

Su vida amorosa ha sido discreta; solo ocupó titulares cuando se le relacionó con la modelo Eugenia Silva, con la que salió en 2014. Ella ha sido, precisamente, una de las primeras celebridades en despedirse de Pau Donés en redes sociales.