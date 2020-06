12 jun 2020

'Supervivientes 2020' ha servido, entre otras cosas, para conocer las mentiras de un José Antonio Avilés que llegó a jugar con algo tan grave como la muerte de su abuela. "He matado a mi abuela para justificar mis impagos, tres veces", revelaba poco después de ser expulsado de 'Supervivientes 2020', en medio de la polémica y el revuelo montados al quedar al descubierto sus estafas.

Ayer, la perdía de verdad. Era 'El programa de Ana Rosa' el que adelantaba la noticia a última hora de la mañana, y por la tarde él mismo ofrecía unas desgarradoras declaraciones en 'Sálvame'. Y muy arrepentido por el hecho de haber jugado con el fallecimiento de esta en el pasado para urdir su red de falsedades.

Era el reportero José Antonio León quien conseguía esas palabras a las puertas del tanatorio de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. "Mi abuela se cayó estando yo en Honduras y ayer tenía la revisión. Empeoró y la ingresaron. Hoy nos han dado la noticia", explicaba el joven, visiblemente afectado por la pérdida.

Reproducir Avilés ofreciendo esas declaraciones a José Antonio León, de 'Sálvame'. Pincha sobre la foto para ver los famosos que nos han dejado este 2020.

Y hacía hincapié en ese error cometido de usar la vida de su abuela para jugar con sus intereses: "No hay que mencionar a los abuelos… Ya pedí perdón y lo vuelvo a pedir. Sé que muchas veces no he hecho bien las cosas, no hay que mencionar a la gente".