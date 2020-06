12 jun 2020

El mundo paró por la pandemia, pero la pandemia no pudo parar a Vicky Martín Berrocal. La diseñadora, que estaba a una semana de debutar en Madrid con su marca Victoria en un desfile de novia, se vio obligada a cancelar, cerrar sus tres tiendas y el taller. Además, era la capitana de uno de los equipos de 'Typical Spanish' (TVE), un divertido 'show' cuya grabación también se vio suspendida por el estado de alarma.

Confinada con su novio, Joao;separada de su hija, Alba, que se quedó con su padre en la finca, se vio sacudida por el vídeo de un sanitario hablando de cómo hacer batas con bolsas de basura: "Me impactó. Llevo 15 años en esta profesión y no podía permitirme quedarme con los brazos cruzados cuando podía ayudar haciendo ropa. Llamé a todo el equipo y nos pusimos manos a la obra: hemos llevado a los hospitales más de 4000 batas y miles de mascarillas. Estoy muy orgullosa de ellos".

Corazón Este es un momento histórico…

Vicky Martín Berrocal Y tanto. Jamás pensé que pudiera vivir algo así, no entraba en mis cálculos, pero hay que enfrentarse a los obstáculos que nos pone la vida. De pronto, todo se para y aprendes que no eres nada pero puedes con todo. Vivíamos frenéticamente, sin valorar lo realmente importante, sin apreciar cosas que dábamos por sentado que estarían siempre ahí. Es una lección.

C. Ha sido un encierro productivo.

V. M. A mí no me gusta parar, no puedo. Y tengo un equipo maravilloso que quiso ayudar. Hice el llamamiento en redes y en televisión para pedir telas y materiales, la respuesta fue abrumadora. El día que hablé con Ana Rosa llegamos a recibir mil emails. Nuestras batas y mascarillas fueron a toda Andalucía, al Gregorio Marañón y a la Paz, en Madrid. Todo eso me hizo mucho bien, porque te sientes arropada, confirmas que vivimos en un país de gente solidaria.

Lee la información completa en 'Hoy Corazón', la encontrarás en la edición impresa de la revista. A la venta este el fin de semana, de manera conjunta e inseparable, con los diarios de Vocento.