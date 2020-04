21 abr 2020

Los looks de Vicky Martín Berrocal para estar en casa nos están dejando claras varias cosas que ya sabíamos, que es una gran seguidora de las tendencias como ha demostrado con este cárdigan lila que puedes copiar en H&M y que la camisa blanca es una de sus prendas favoritas. A pesar de que en una ocasión apostó por un jersey calentito, la diseñadora ha preferido usar prendas más de calle confirmando que la camisa blanca es ese comodín que todas debemos tener y si no atenta a todas las veces que ella la ha llevado.





Vicky ha actualizado su cuenta de Instagram con una imagen en la que aparece con tres platos de comida y un divertido mensaje: "Aquí os presento a tres de mis amigos más lejanos: el tomate, la lechuga y la nuez. Amigos que tendría que ansiar tener cerca, porque además hacen bien, pero que sintiéndolo mucho rara vez me acuerdo de ellos!!!". Una fotografía en la que la diseñadora aparece con una camisa blanca ajustada de la que sacó su versión más sexy al llevar los primeros botones desabrochados.

Sin embargo esta no es la única vez que hemos visto a Vicky con esta prenda. De hecho, la diseñadora tiene varios modelos diferentes: de estilo masculino, ajustadas, oversized... Este invierno se la veíamos junto con prendas camel y sneakers o con blazer negra, otra de las prendas de las que Vicky no se separa. Incluso también la ha llevado para salir de noche y pasarla bailando. Y es que como ella ha demostrado, la camisa blanca la puedes usar de maneras infinitas y con un sinfín de looks. ¿Ya tienes una?