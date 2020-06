18 jun 2020

Con un carrusel de vídeos en sus 'stories' de Instagram, Violeta Mangriñán narraba, en directo, el desagradable episodio al que estaba haciendo frente. La colaboradora de televisión fue acosada en la tarde de ayer por dos sujetos que se las ingeniaron para que el portero de su casa les diera acceso. Sola, tuvo que hacer frente a una situación igual de surrealista que inquietante.

"No me atrevo a entrar en mi urbanización. Esto es una película de terror y hasta que no venga Fabio no subo a mi casa", decía con tono de angustia antes de indicar que se trataba de dos hombres, "un señor mayor y un niño con aspecto de adolescente". Ambos estaban esperándola en su propia casa.

Lo más grave del asunto, es que era el portero el que había dado pie a esta situación: "Le han preguntado donde vivo, han subido hasta la puerta de mi casa y tengo miedo". Y añadía que cargaría contra él en cuanto tuviese el panorama controlado: "Ahora me va a oír también el portero, porque no tiene que decir dónde vivimos".

No me fío de entrar a mi casa porque no sé si es un loco o un psicópata"

"No me fío de entrar a mi casa porque no sé si es un loco o un psicópata. Es de película de terror lo que me pasa a mí", continuaba narrando y, tras hablar con el portero, este le indicaba que llevaban tres horas esperándola y que les había dado acceso porque aseguraban que iban a hacerle un reportaje. Lo más curioso es que no llevaban ni cámara.

"Le han dicho que yo me estaba haciendo las uñas y que había quedado con ellos en mi casa, que allí me esperaban", remataba antes de colgar una imagen en esos 'stories' haciendo un resumen de ese día tan complicado que le habían hecho pasar dos acosadores en toda regla por la mala praxis del portero de su edificio.