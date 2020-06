10 jun 2020

La popularidad de Violeta Mangriñán sube como la espuma. Con más de un millón de seguidores, su perfil de Instagram es uno de los más visitados de todas las influencers televisivas. Sus planes de pareja y sus problemas personales -hace poco contó en las redes que había pasado el coronavirus- le interesan a miles de personas. Y más aún lo hacen sus looks. La mayoría muy sexys, con tops escotados o vestidos cortos (este camisero de Zara causó furor), pero también más formales, con trajes de firmas low cost con un punto de tendencia. Por eso, a sus fans no se les ha escapado el último outfit de Violeta, con una prenda tan sencilla como son los vaqueros, pero con un toque diferente que llama la atención: tienen el bajo desflecado. En muy poco tiempo sus fans no han tardado en identificarlos (y eso que ella no los ha etiquetado en la publicación): es un modelo de Bershka.

Unos vaqueros que nos han sorprendido por su originalidad. Son de corte recto, cintura alta, y con un bajo muy especial, desflecado en diferentes niveles y perfecto para llevar -y que se vean bien- las sandalias. Son de Bershka, de la nueva colección de verano, cuestan 29,99 euros y hay tallas desde la 34 hasta la 40. Un modelo que se llama Kick Flare y que puedes comprar aquí.

Los vaqueros con bajo desflecado que lleva Violeta Mangriñán son de Bershka y cuestan 29,99 euros. pinit

La colaboradora de televisión los lleva con un top de punto en color verde oscuro, con escote en uve que se ajusta con cordones y termina en una lazada a la altura del pecho. Y va por muy buen camino, como tienen el tiro alto, quedan perfectos con crop tops o camisas anundadas a la cintura. ¿Te animas con los vaqueros diferentes?