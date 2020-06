20 jun 2020

José Antonio Avilés se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del universo Mediaset. Después de ser descubiertas sus múltiples mentiras y estafas a compañeros y amigos, abandonó el programa de 'Viva la vida' de muy malas maneras y afirmó alejarse de la televisión.

"Me marcho. Hoy es mi último día en televisión. Volveré cuando esté bien y me encuentre con fuerzas", fueron sus últimas palabras después de que Emma García, muy seria, le dijera que su paciencia se había agotado. "Que me dejen tranquilo", fueron sus últimas palabras antes de abandonar el plató de 'Viva la vida'.

Pues bien, parece que aunque estén cumpliendo su deseo, es él mismo el que no quiere que le olviden. Sin mostrar ni una pizca de arrepentimiento, el exconcursante de 'Supervivientes' ha comenzado un juego de provocación a través de las redes sociales.

Junto a una foto en la que aparece sonriente y relajado en la piscina, José Antonio Avilés ha escrito: "Que VIVA LA VIDA", haciendo un guiño al que fue su programa y a todos los que le han criticado en este tiempo.