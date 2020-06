22 jun 2020

Sucedió el pasado sábado, en el plató del 'Deluxe'. Belén Esteban (su espectacular cambio durante la cuarentena) reaparecía tras tres meses de confinamiento estricto y Jorge Javier Vázquez era el encargado de entrevistar a su compañera y una de sus mejores amigas. Pero, como ha pasado entre tantos otros inseparables en estos meses, la política conseguía que la conversación se acalorara.

Hasta el punto, que el presentador se marchaba y se negaba a continuar entrevistando a Belén, cediendo el testigo a una Lydia Lozano que se quedaba con cara de circunstancias y paralizada por la desagradable situación en la que se había visto envuelta, de repente, por ese cabreo por la gestión de la crisis sanitaria en nuestro país.

Ayer, era María Patiño quien, en 'Socialité', hablaba de lo afectada que está la de Paracuellos del Jarama después de ese incidente ante la audiencia de Telecinco. Belén se fue destrozada a casa y, según su compañera, está hecha polvo ante el panorama, porque lo que ella y Jorge Javier se quieren, no es ningún misterio que vayamos a destapar ahora.

Patiño ponía en antecedentes a los espectadores de su programa, realizando un análisis de lo vivido. "A Jorge le molestó que Belén le dijera 'porque tú no lo vives', como si Jorge viviera en una burbuja. Y eso no es verdad. Y Belén conoce de primera mano la situación, porque su marido trabaja en el sector sanitario. Los dos tenían razón".

Tras esta reflexión en la que María no se posicionaba, añadía: "He hablado con Belén Esteban y está muy afectada". Y remataba el asunto poniendo sobre la mesa una triste realidad a la que nos enfrentamos desde el comienzo de la pandemia en nuestro país: "Ya no puedo hablar de política ni con mi familia ni con mis amigos"