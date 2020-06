22 jun 2020

No es la primera vez que Diego Arrabal y Diego Matamoros se enzarzan en un plató de televisión, pero lo cierto es que el encontronazo de ayer fue de los más duros que se les recuerdan. Sobre todo, porque se estaba tocando un tema tan delicado como la muerte de Álex Lequio y el comentario del fotógrafo, que fue interpretado por todos como una indirecta hacia su compañero, encendió los ánimos.

Fue en 'Viva la vida' y, como decimos, se comentaba el dolor de Ana Obregón, que mes y poco después de perder a su hijo, "está hecha polvo" (fueron las palabras empleadas por sus hermanas a finales de la pasada semana). En ese escenario, los colaboradores sostenían el trauma que supone para un progenitor perder a un hijo, y Diego comentó: "Todos los padres, o casi todos los padres, y no miro a nadie…".

Era más que evidente que se refería a la tensa relación que Matamoros ha mantenido en algunos momentos de su vida con algunos de sus hijos. Un comentario que le sentaba especialmente mal y que provocó que se levantará del sofá haciendo ademán de abandonar el programa mientras se dirigía a Arrabal: "Eres un gilipollas". Diego intentaba hacerle el despistado lanzando una pregunta: "¿Pero qué pasa?".

En ese momento, la presentadora, Emma García, se vio obligada a intervenir para calmar las aguas y para reprochar a Arrabal lo gruesas de sus palabras y lo poco adecuadas que eran: "A ver, no somos tontos ninguno. Vamos a dejarlo aquí. No es el momento, todos hemos visto lo que has hecho. Hay ciertas bromas que se pasan y a mí eso no me gusta, vamos a controlar los límites. Es cierto que somos tocapelotas, pero hay que saber dónde están los límites y saber en qué momento se hace".