22 jun 2020

Terelu Campos se sometía este fin de semana a 'La escalera de las emociones' dentro de 'Viva la vida', el espacio en el que, tras su espantada de 'Sálvame' muy ofendidas, han encontrado cobijo las Campos (con la hija de la propia Terelu incluida). Precisamente sobre cómo ha sido su relación con esta, con Alejandra Rubio, hablaba en esa especie de escáner de sentimientos y vivencias.

Porque se sinceraba ante la audiencia de Telecinco y decía tener un sentimiento de culpabilidad "por no haber disfrutado más de la vida de su hija", aunque suavizaba esa declaración añadiendo que, si bien "tengo la sensación de que se me han escapado muchas cosas de Álex", lo cierto es que "no vivo con ese peso".

Este ejercicio de sinceridad hasta mostrar las entrañas de Terelu sirvió, también, para que se abriera en canal sobre el terreno sentimental. El mismo en el que, en estos momentos, ha cerrado la puerta al amor de una manera tan rotunda que expresaba así: "la escalera del amor está cerrada con candado".

He descubierto que se está muy bien sola"

"Necesito que me den seguridad porque yo estoy llena de inseguridades por las circunstancias de mi vida", reconocía la televisiva, añadiendo: "Yo siempre he creído que era una tía de pareja, pero he descubierto que se está muy bien sola". Porque, echando la vista atrás, se daba cuenta de que la vida le ha dado una de cal y otra de arena en cuestión de parejas: "Me he sentido bien tratada en muchos momentos, pero también me he sentido decepcionada".

Hay que recordar que la última relación conocida de Terelu se remonta a hace cinco años, cuando rompió con el empresario José Valenciano. Una etapa que ya le queda muy atrás y de la que supo guardar una bonita amistad, una relación de cariño que sigue cultivando a día de hoy. Como con muchos de esos ex que han sabido tratarla como necesitaba en cada momento.