24 jun 2020

La relación de Hugo Sierra e Ivana Icardi, nacida en medio de 'Supervivientes 2020', ha sido sometida al escrutinio público desde el primer momento. Sobre todo, porque cuando cortaron (sí, su relación ha sido intensa) en medio de la isla, las actitudes de él no fueron vistas con muy buenos ojos. Así que, que volvieran (ya a su regreso a España) generó ciertos recelos...

Ahora, el uruguayo ha realizado una declaración de amor en toda regla a la que es su pareja. Un canto romántico en Instagram. Una imagen en blanco y negro dándole un tierno y dulce beso en la mejilla a Ivana y junto a la que escribe: "Me encanta mimarte". Sin más. Y hasta ahí, todo bien.

Decimos hasta ahí, porque faltaba por aparecer Mercedes Milá, que no acostumbra a cortarse un pelo, y que en esta ocasión no ha hecho excepción. La presentadora le daba un 'zasca', una bofetada metafórica al ex de Adara Molinero que resonaba en los confines de las redes sociales: "¿Y para llegar a esto tuviste que dañarla tanto?".

Un comentario, el de Milá, que cuenta con casi 300 respuestas, la inmensa mayoría de ellas dándole la razón e invitando a Icardi a que se valore más como mujer.