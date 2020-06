28 jun 2020

El movimiento Black Lives Matter (las vidas de las personas negras importan) surgió en 2013, a raíz de la muerte de Martin, un joven negro de 17 años, a manos de un capitán de vigilancia en Florida que, alegando defensa propia, fue absuelto. La muerte violenta de George Floyd el 25 de mayo, por parte de agentes de policía de Minneapolis, ha vuelto a poner el foco en esta terrible lacra, el racismo, generando protestas y manifestaciones no solo en EE.UU.

Hoy Corazón Va a ser muy difícil olvidar la imagen del cuerpo de Floyd, tendido en el suelo, sin poder respirar, pidiendo auxilio…

Lucrecia La realidad es escalofriante. Yo vengo de América y allí, por desgracia, es una imagen que se repite. No tiene lógica ese sentimiento de superioridad entre razas, pero existe. Cuando una niña empieza a pensar con quién va a tener una relación, los padres siempre te pintan: «Si eres negra, tendrás que tener un novio negro y casarte con un hombre negro, si eres blanca tendrás que hacerlo con un blanco». En mi casa, afortunadamente, he crecido siempre en igualdad. Duele mucho ver este racismo irracional que ahora toma más importancia, porque como estamos todos confinados, con las redes sociales vemos, aún más si cabe, todo el horror. Ojalá Donald Trump hubiese hecho un juicio público, multitudinario, a esos policías sanguinarios y les hubiera mandado a la cárcel, con una pena ejemplar, para que no volviese a pasar.

H.C. Pero el racismo no solo es cosa de Estados Unidos, desgraciadamente también lo hay en Europa y aquí, en España. Esta pasada semana se ha filtrado a la prensa el audio de una detención en la provincia de Barcelona, por parte de seis Mossos d´Esquadra, con insultos del tipo: “Eres un mono, negro de mierda” .

L. Lo he visto. Es horroroso.

H.C. Lo terrible es que este incidente ocurrió hace un año, pero hasta que no lo ha difundido SOS Racismo, la Generalitat no los ha cambiado de destino.

L. Así es, pero también hay que decir que, en España, el racismo no llega a ser tan brutal como en Estados Unidos. Aunque, racismo hay en todas partes.

H.C. ¿Lo ha vivido personalmente?

L. En algún momento. Recuerdo, hace unos años, ir con mi mamá, que acababa de llegar de Cuba, paseando por la plaza de España de Barcelona. Escuché a un señor decir, a lo lejos: «Oiga...» Cuando se acercó, me di cuenta de que era un policía. Nos pidió los papeles, y le dije: «¿Por qué me para? ¿Por ser negra?» Dijo: «No exactamente. Era para ver si estaba todo en regla». «Bueno, pues ya lo ha visto. Todo está en regla», y continuamos nuestro paseo. Han sido casos muy puntuales, pero sé lo que sucede en discotecas, con chicos negros, gitanos, jóvenes de otras razas, a los que no dejan entrar porque no coinciden con el perfil del local. La música y la diversión es para todos y este momento de pandemia, tan vulnerable, que estamos viviendo todos por igual, sería perfecto para que todo esto pasase a la historia.

H.C. Queda mucha tarea por delante…

L. Es un tema educacional. Me llena de orgullo pensar que llevamos 17 años con un programa infantil en el que hablamos de la integración de todas las razas en España, mandando un mensaje de unidad, de igualdad a los niños.

H.C. Educación en casa, en la escuela, a través de la cultura, componiendo temas como 'Familia', creado durante el estado de alarma.

L. En este momento tan duro lo que pienso y siento es que el mundo entero es una familia. ¿Cómo no pensarlo, si somos iguales ante esta pandemia, que ha llegado y está llevándose vidas humanas? Cuidemos lo más preciado que tenemos, que es la vida.

H.C. Y, como es una mujer comprometida, donará a Unicef el 100% de todo lo que se recaude al visionar el vídeo de la canción en YouTube. ¿Se han quedado muchos planes en el aire, Lucrecia?

L. ¡Ay, sí! Menos mal que tengo toda mi energía positiva, pero todos los planes se posponen.

H.C. Entre ellos, la celebración de los Premios Alegría de Vivir, que lleva liderando ocho años y que abogan por el empoderamiento de la mujer.

L. Iban a ser el 20 de marzo. Estamos hablando de celebrarlos el 29 de septiembre. Dependemos de Luz de Gas, la sede de los premios. También tengo que recibir un premio de liderazgo femenino en Nueva York y retomar conciertos de la gira de Celia Cruz. Además de volver en septiembre con la grabación de mis Lunnis de Leyenda, en Clan, para seguir llevando el mensaje de amor y alegría a nuestros niños.

H.C. ¿Qué le ha enseñado esto que estamos viviendo?

L. A rearmonizar las diferencias. La familia es el núcleo y la sociedad, la gran familia. Debemos buscar un diálogo que sea coherente, para que todos podamos estar a una. Eso es lo más importante.