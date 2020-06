28 jun 2020 sara corral

Compartir en google plus

María Pombo se ha convertido junto a su marido, Pablo Castellano, en una de las 'influencers' más seguidas y adoradas del momento. La joven, que hace poco celebraba su primer aniversario de bodas, sorprendió a todos al desvelar que estaba cumpliendo uno de sus mayores sueños, ser madre. Hoy, ha querido compartir con todos sus seguidores la última ecografía, y no ha podido evitar emocionarse.

María Pombo muestra la primera ecografía de su bebé. pinit

"Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia...Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos", escribía la influencer al pie de foto de este tierno vídeo en el que desvelaba que iban a ser padres.

María ha querido ir desvelando poco a poco los detalles del embarazo, y tras compartir la reacción de todos sus seres queridos al conocer la noticia a través de un emotivo vídeo bajo el que escribía: "Ojalá hubiera podido grabar a todas las personas que me faltan en este vídeo pero la emoción nos pudo". Hoy ha sorprendido con su última ecografía en la que enseñaba por primera vez a su bebé.

"Estamos muy contentos porque acabamos de salir de la ecografía número 12, en la cual te dicen como está el bebé y te dan muchos detalles. Está genial, está como una pera", decía muy sonriente María antes de mostrar esa ecografía en la que la podemos apreciar al pequeño bebé.