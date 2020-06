7 jun 2020

Ha pasado ya medio año desde que el matrimonio de Estela Grande y Diego Matamoros se acabara por diferencias en el paso por 'GH VIP 7' de ella. Desde entonces, han estado separados y han declarado echarse de menos en alguna ocasión, lo que se traducía en una posible reconciliación.

Por eso, cuando conocimos hace unas semanas que Diego tenía una nueva ilusión -la doctora Carla Barber- saltaban todas las alarmas- ¿Había estado el hijo de Kiko Matamoros jugando a dos bandas con Barber y con su ex mujer?

Estela Grande ha explicado este sábado en 'Viva la vida' que una vez que Diego ya le había admitido que estaba quedando con ella, después le volvió a negar que tuviera ninguna relación. "Durante el confinamiento yo tuve una conversación con Diego y me dijo que está conociendo a esta chica, pero a los días me lo negó y me dijo que no, comentaba la modelo a Emma García.

Grande se mostró tranquila al respecto pero no negó que duele ver las imágenes de su ex marido con otra mujer: "Es complicado verlo aunque yo ya no sienta lo mismo, no es agradable". Según la modelo, la última vez que le vio fue el pasado 26 de mayo. Él fue a recoger algunas cosas suyas y se despidieron con un abrazo.

Pero la decisión más drásctica es que Estela tiene muy claro que es el momento de iniciar los trámites de divorcio. "Él ya tiene su vida. Ante todo me alegro mucho y le deseo que sea super feliz", sentenciaba.