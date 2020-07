7 jul 2020

Lo que iba a ser una apacible tarde de playa para Antonia Dell'Atte (su conmovedor mensaje a Ana Obregón tras la muerte de su hijo) terminó en una visita en el hospital. Y con un golpe en la cara muy fuerte que le ha dejado unas secuelas que la italiana ha querido compartir con sus seguidores en Instagram, mostrando cómo le ha quedado la mandíbula después de ser 'atacada' por una sombrilla.

"Cómo puede cambiar tu vida de un día para otro.. pero una mano desde arriba que me desvío la sombrilla hizo que me viniera como un misil lanzado por un tornado", comienza la ex de Alessandro ese relato del que no quiere entrar en los detalles más escabrosos.

Tras señalar que ha sido "un milagro", explica que "tengo que reconstruir toda la mandíbula inferior y muchas más cosas". Una frase que deja claro que va a tener que meterse en un quirófano y que el peligro puede encontrarte, incluso, tumbada en paz en la arena mientras piensas que estás a buen recaudo bajo una sombrilla.

Eso sí, fiel a su estilo optimista, Antonia termina su publicación con una frase de lo más optimista: "Pero yo soy así: cuantas más veces caes más veces te levantas... Y más fuerte vuelves". Dell'Atte hará frente a la cirugía con resignación, pero convencida de que, en unos días (puede que semanas) todo quedará en una anécdota, un mal recuerdo de una tarde de verano.