7 jul 2020

Meter a Maite Galdeano en 'La casa fuerte' (este es el caché semanal de los concursantes) es una apuesta poco arriesgada, porque es jugar sobre seguro ante el hecho indudable de que siempre rema en pro del espectáculo. No está decepcionando, porque se mete lo mismo en una polémica que en el charco de sacar a la luz sus emociones.

Precisamente de esto último hablaba, abiertamente, con Yola Berrocal y Leticia Sabater (la relación que las une desde hace 40 años), dos de sus compañeras de concurso. La navarra les confesaba quién es ese famoso con el que no tendría reparo alguno de temer una cita romántica, aunque debemos matizar que es un deseo sobre el que ya se había pronunciado hace un par de años.

"Si Amador Mohedano me dice de ir a tomar un café y hablar no me importaría", eran las palabras salidas de la boca de la exconductora de autobuses. Este ya tuvo que salir a desmentir en una ocasión que hubiese habido contacto o insinuaciones, pero ella parece decidida a conseguir que el ex de Rosa Benito le haga caso y le conceda esos minutos a solas para conocerse mejor e intentar convencerle de lo buen partido que es.

Fue en 2016 cuando Maite manifestó en una entrevista que le había propuesto a Amador instalarse con él en Chipiona, la localidad gaditana en la que reside, y que este no le había puesto pegas. Sin embargo, la versión del hermano de Rocío Jurado era bastante distinta a la dibujada por la madre de Sofía Suescun.

Aquel tema que había quedado en el tintero, ha sido rescatado. Parece que a Maite, que está deseando encontrar el amor, se le ha hecho muy corto ese tonteo dentro del 'reality' con Labrador. Un 'affaire' que no ha pasado de cuatro besos más basados en la estrategia del concurso que en algo con una base sólida.