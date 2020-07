9 jul 2020

Ha dado a sus seguidores, conectados a su perfil de Instagram, un buen susto. Pero que nadie se alarme en exceso que lo que ha sufrido Sofía Suescun, durante sus vacaciones en Ibiza junto a Kiko Jiménez, no es más que una insolación. Así lo explicaba la navarra una vez se recompuso y estuvo lista para ponerse delante de la pantalla de su móvil y explicar lo sucedido.

Lo hacía a través de sus 'stories' de Instagram, sobre una imagen en la que aparecía con un trapo húmedo sobre la frente para intentar bajarse la temperatura. Una foto con las palabras precisas y con las que frenaba la incertidumbre generada entre sus 'followers' por el frenazo en seco de las publicaciones de la pareja, que están dando detalles de cada uno de sus movimientos en la isla.

"Hola. Hasta hace un momento estaba fatal, he vomitado y he tenido muchísimos escalofríos y mal temple. Definitivamente me ha dado una insolación", comenzaba la exgran hermana. "Es la primera vez que me ha pasado, sin duda hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente", aconsejaba, para que la gente tenga más cautela de la que ella había tenido.

Y remataba: "Tranquis, estoy bien. Mi niño me ha duchado, me ha llenado de crema y me ha puesto paños de agua congelada. Te amo Kiko". Porque a su novio le ha tocado cuidarla tras ese susto que le hará aprender para la próxima, tomar más precauciones cuando una se va a exponer de esa manera a los rayos del sol, máxime si estamos en pleno verano.

Así explicaba la navarra el percance sufrido fruto de su falta de precauciones contra el sol. pinit

Desde que aterrizaron en la isla, hemos podido seguir todas sus rutas y actividades. Y, por supuesto, no ha faltado la foto nudista de rigor de una Sofía que se está acostumbrando demasiado a posar sin ropa ante sus seguidores. Y ya se sabe que lo poco gusta y lo mucho...