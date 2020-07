27 jul 2020

En las últimas semanas, la figura de Amador Mohedano ha resurgido con fuerza. Primero, por esa entrevista en la que hablaba, con todo lujo de detalles, de cómo fue la lectura del testamento de su hermana Rocío Jurado (y cómo sentó a Rocío Carrasco y Fidel Albiac ese relato en 'Sábado Deluxe'). Pero también por un comentario sobre María Teresa Campos que habría sentado regular a la presentadora.

Por todos es conocido la estrecha relación de las Campos con Carrasco. Y en medio de ese debate y esas informaciones sobre su sobrina y la cercanía con la televisiva familia, Amador pronunciaba: "No voy a decir nada, no quiero que a María Teresa Campos le dé algo, ya está mayor".

Una alusión a la edad de la comunicadora que no sentaba nada bien, y por la que el propio Amador ha querido retractarse y pedir disculpas públicamente. Era en 'Viva la vida' donde, ante la atenta mirada de Carmen Borrego, decía: "Yo cometo errores porque soy un poco torpe a la hora de hablar. Pido disculpas".

"He visto cosas, han pasado los tiempos y como tú comprenderás no he dicho nada. Yo a tu madre la respeto, la quiero y la admiro desde hace mucho tiempo", explicaba Amador, que recibía la réplica de una Carmen que señalaba que María Teresa siempre le había tenido mucho cariño. Quizás, por eso el disgusto había sido mayor.

"Lo dije por salir del paso. No quiero más guerras ni nada. Ni mucho menos quiero meterme con María Teresa Campos", zanjaba Amador después de que Borrego incidiese en esa misma idea, en la de que no querían disputas.