28 jul 2020

En los últimos años, hemos visto cómo Terelu Campos (aquí, su espectacular cambio físico), para escapar de los objetivos de los 'paparazzi' y no tener que verse en bikini o traje de baño en las revistas del corazón, ha recurrido a ponerse un delantal por encima mientras disfrutaba de una jornada en la cubierta de un barco. También cómo se enfundaba en un neopreno que no dejaba resquicio de carne a la vista.

Pero aquella era una antigua Terelu. La colaboradora de Telecinco ha experimentado un más que evidente cambio físico, al que ha dado forma, en gran medida, durante estos meses de confinamiento que ha aprovechado para llegar en la mejor de las formas a la llamada operación bikini. Y, precisamente, es esta prenda la que está dispuesta a lucir, sin temor a los 'flashes'.

Porque parece haber recuperado la autoestima y estar tan segura de sí misma como para enseñar su cuerpo. "Este año me he comprado dos o tres bikinis porque como estoy un poco más delgada pero me los voy a poner", revelaba. Y aunque es cierto que sentenciaba que "en la playa no" vamos a poder verla, no menos lo es que, ahora que les ha puesto sobre aviso, los fotografos la buscarán.

Después de las polémicas en la pequeña pantalla, de vencer a la enfermedad, de soportar cómo su madre o su hermana también pasaban por momentos de salud complicados... parece que Terelu se ha rehecho. Sin ganas de que el amor toque a su puerta, está dispuesta a ser una versión 2.0 de sí misma mejorada.