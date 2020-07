29 jul 2020

Compartir en google plus

El pasado mes de diciembre, saltaba la bomba. Tras días hablándose en 'Sálvame' de la existencia de unas imágenes que pondrían en un brete a un famosos nacional casado, se publicaban esas fotos en las que se podía ver a Cayetano Rivera junto a una joven a la que no se tardó en identificar: era la canaria Karelys Rodríguez.

Se aseguró que ese encuentro, en Londres, una vez vio la luz, provocó más que tensión en casa de Cayetano, con su mujer, Eva González. Y en las semanas sucesivas asistimos lo mismo al enfado del diestro negándolo todo que a las intervenciones en prensa de aquella joven asegurando que hubo 'affaire', pero en ese paréntesis que Rivera y González hicieron en su relación años atrás.

Sin embargo, ahora Karelys viene a la carga con una versión muy diferente. Es en la portada de la revista 'Lecturas' de este miércoles donde se puede leer una sentencia que hará removerse, de nuevo, los cimientos de la estabilidad de Cayetano y Eva, porque asegura que la relación con este fue constante hasta hace aproximadamente un año.

"He tenido una relación con Cayetano Rivera, hasta el año pasado", es la contundente sentencia que se puede leer en la portada de la mencionada publicación y que viene a agitar, de nuevo, un árbol que ya estaba en calma. Porque reconoce que, durante "seis años de relación", ella fue amante del torero a espaldas de su mujer.

"Nos conocimos por unos amigos hace ocho años, y estuvimos viéndonos después de unos meses de conocernos. Luego dejamos de vernos pero, de continuo, han sido alrededor de unos seis años de relación", son las palabras bomba que traerán mucha cola en las próximas semanas.

Rodríguez asegura que, si se ha decidido a contar su verdad, no es por otra cosa que por defenderse de las mentiras que ha tenido que escuchar sobre ella. Y porque siente que, hasta que no saque fuera todo ese dolor que siente por cómo ha quedado en toda esta historia, no va a poder estar tranquila.

¿Habrá reacción inminente de Cayetano? Y, sobre todo, ¿cuál será la de Eva?