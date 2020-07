29 jul 2020

Desde hace un par de semanas, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han sido actualidad por ese robo en su ático de Madrid con el que se encontraron a su vuelta de vacaciones. Ahora, la pareja se ha convertido en protagonista de la portada de la revista 'Lecturas' para repasar los temas que les rodean y que están en los medios de comunicación.

Aunque, además de hablar de que están buscando una fecha para esa boda exótica y en soledad, ella ha aprovechado para despacharse con su hermano. Y muy a gusto. Porque el paso de Cristian por 'La casa fuerte' va a traer mucha cola. Sobre todo, por esa actitud que tuvo con Yola Berrocal, a la que dejó tocada por el desamor de una historia que él tuvo claro que nunca sería nada, mientras tenía a su novia fuera del 'reality'.

Sofía lo puede decir más alto, pero nunca más claro: "Los hombres como mi hermano me dan asco". Tajante y directa. "He sufrido un montón, lo he pasado muy mal viendo a mi madre triste , y mi hermano no sacaba la cara por mi madre. Me ponía enferma", continuaba Sofía con ese ataque a su hermano, antes de criticar su pasividad en el concurso, sin dar la cara por Maite Galdeano: "Y es muy cobarde, dice que estuvo con Yola Berrocal porque mi madre se lo dijo, en vez de aceptar que tuvo un calentón con ella en el reality, y tonteaba con ella".

Además, explica que, del dinero que le han robado de su casa, había una parte que era de Cristian. Ni más ni menos que 8.000 euros que Maite le guardaba porque el joven no se apaña muy bien a la hora de dosificar sus ahorros. Asegura esta que, si el dinero no estuviera bajo la custodia de su madre, se lo fundiría en fiesta en un suspiro. "Mi hermano no tiene personalidad. ¡Imagínate en lo que se puede convertir!", remata esa crítica dura hacia él.