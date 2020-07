29 jul 2020

Compartir en google plus

A Joaquín Prat no le gustan los derroteros por los que están caminando, en los últimos días, las informaciones sobre su relación con Yola Berrocal. Porque si bien le siguió el rollo cuando ella empezó a hablar dentro de 'La casa fuerte' de ese 'affaire' con un presentador que sería el hombre de su vida, ahora le pide que sea clara sobre qué pasó y por qué dejaron de hablarse.

Desde 'El programa de verano', espacio que presenta, Joaquín ha retado a Yola a que se sienten cara a cara en un plató y ella cuente la razón verdadera por la que llevan más de una década sin hablarse. Un encuentro que va a producirse este jueves, 30 de julio, y en el que Berrocal tendrá mucho que aclarar.

"Tengo que hablar con él y darle las gracias por cómo me ha defendido. Voy a hablar con él, pero no contaré aquí nada. Prefiero directamente contárselo a él todo", manifestaba ella en el plató de 'Sálvame', sin saber la reacción que iba a tener Joaquín, que respondía desde su puestod e trabajo: "Ella es la que tiene que contar el motivo por el que después de un encuentro he estado 12 años sin hablar con ella".

"Yo sé lo que pasó, lo único que quiero es que sea ella la que se lo cuente a los espectadores. A mí me parece una buena chica y yo no le guardo ningún rencor", añadía antes de ser cortado por Alessandro Lequio, que arrojaba algo de luz sobre el asunto para que la audiencia comprendiera lo que estaba pasando: "Llamó a fotógrafos para que hiciesen fotos de la cita".

Efectivamente, hace 12 años que salieron unas imágenes de ambos besándose. Ahora, tendrá que ser ella quien justifique qué es lo que pasó. Y lo más duro de todo: con el otro implicado de la historia enfrente de ella.