31 jul 2020

La aparición de Antonia Dell'Atte en 'Lazos de Sangre' dio para mucho. Como siempre, cada vez que abría la boca lanzaba un titular jugoso que echarse a la boca. Todo el mundo quedó encantado con su participación en el espacio de TVE... menos ella. O eso es lo que se refleja en el duro mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Antonia ha estallado y ha disparado hacia la cadena pública, el programa (se queja de cómo se han cortado sus declaraciones) y un grupo de periodistas a los que acusa de, sabiendo la verdad sobre su pasado y su sufrimiento, haber mentido de manera premeditada. Para aderezar sus palabras rescata un recorte de periódico de un comunicado emitido en el pasado que sostiene las palabras que se pueden leer en su red social.

"Ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre... Primero, #lazosdesangre ha cortado toda mi entrevista. He tenido una infancia feliz a pesar de haber tenido un padre débil y violento. Nunca me ha maltratado y nunca tuve traumas...", comienza antes de señalar con el dedo, directamente, a su ex, Alessandro Lequio.

"Quien es el maltratador diabólico, que me ha maltratado y he denunciando en España y he sido la primera en decirlo se llama Alessandro Lequio Di Assaba", continúa para proseguir dirigiéndose a los medios de comunicación: "Toda la prensa y los cómplices han escondido toda la verdad desfrazándola de mentiras. Cómplices que se han enrequcidos a mi costa, los parásitos sin ninguna dignidad...".

"Los cutres de la prensa inventaron un triángulo que no existía para esconder y manipular una verdad...", continúa, citando a un puñado de compañeros de la prensa que vienen de un grupo de medios determinado: "Todo #mediasetespaña que protege a un verdadero maltratador".

"Lo Repito Soy una mujer que siempre he perseguido la verdad. Aparte las imágenes de mi vida #lazosdesangre ha mentido y cortado muchas verdades.. A todos los cómplices de mi verdugo, Dios os pedirá cuentas. No se tocan las mujeres inocentes y puras, sanas como yo", explica ante quién deberán que rendir por sus equivocaciones.

A todos los cómplices de mi verdugo, Dios os pedirá cuentas"

"Eternamente agradecida a @ana_obregon_oficial por haberme librado de mi verdugo @alessandrolequiosr", lanza ese guiño a la mujer que se interpuso en su historia de amor con Lequio. "Podéis cargar con toda la artillería, la verdad, tarde o temprano, sale", termina Dell'Atte antes de agradecer a quienes sí han ofrecido su versión de los hechos.