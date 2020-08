1 ago 2020 sara corral

Lorena Gómez está viviendo junto a su marido, René Ramos, uno de los momentos más felices de su vida, y es que, ambos han sido padres recientemente. Lorena, que hace ya un par de semanas nos enseñaba su método para lucir tipazo y seguir las modas del último momento (conoce el 'six pack') ha sorprendido hoy a todos al publicar este increíble posado en bikini al que acompañaba con esta reflexión.

"Desde que soy madre me he dado cuenta que soy más humana , menos perfecta y más feliz ", comenzaba escribiendo la joven al pie de foto, a lo que añadía: "Me siento plena, segura, madura empoderada y sin miedo. Tengo más ganas que nunca de luchar por mis sueños . Porque tengo un motivo. Y ese motivo es él , mi pequeño salvavidas.".

Eso sí, bajo esta bonita reflexión en la que la cantante hacía referencia a su hijo, lanzaba una pequeña pista sobre su posible verdadera situación personal. "Los que me conocen de verdad saben por qué lo llamo así", escribía la cantante.

"Un abrazo desde aquí a todas las madres que , como yo , en algún momento han flaqueado. Es muy duro, no es fácil , pero a la vez ,es una experiencia maravillosa", sentenciaba la cuñada de Pilar Rubio mientras amigos y compañeros vitoreaban su bonita reflexión.