3 ago 2020 mujerhoy

La entrevista que hizo Antonia Dell'Ate en el programa de TVE 'Lazos de sangre' continua en el foco de la polémica después de que su hijo Clemente Lequio también haya querido pronunciarse sobre el tema. Además de llamar "maltratador diabólico" a su ex y padre de su hijo, la italiana afirmó que Clemente no había sido invitado al funeral del recién fallecido hijo de Ana Obregón Aless. Una acusación que fue directamente para Alessandro y que su hijo se ha encargado de confirmar a través de su perfil de Instagram.

Y es que Antonia Dell'Atte no quedó nada contenta con el resultado de la entrevista y se encargó de decir en sus redes que esta había sido cortada y manipulada ofreciendo una imagen falsa de ella. El programa de televisión ha traído consigo una polémica en la que se ha visto envuelta la italiana y por lo que su hijo ha querido salir en su defensa.

"Primera vez y última que hablo del tema", comenzó diciendo Clemente. "Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundentes sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte. Primero, mi madre jamás ha mentido en lo que ha dicho en su última aparición televisiva. Mi madre tiene mi total apoyo y me duele ver que sea injustamente atacada, aunque haya podido pecar, una vez más, de su honestidad. Segundo, fue el mismo programa que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para ganar audiencia y no lo contraria. Gracias", sentenció.

Unas palabras que vienen a raíz de que María Patiño desmintiera en 'Socialité' a Antonia Dell'Ate, afirmando que Clemente sí fue invitado al funeral por Ana Obregón y explicando que puede demostrarlo.