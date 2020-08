5 ago 2020 mujerhoy

Tania Llasera ha sorprendido al anunciar que, después de 11 años de diferentes programas, proyectos y formatos, termina su contrato con Mediaset. La presentadora, que ahora es toda una influencer que aboga por el body positive con posados en bikini reivindicativos, ha querido enviar un emotivo mensaje de despedida en el que además de relatar cómo fue su primer día en televisión, ha dicho adiós a la que ha sido su casa durante más de una década.

"Hace 11 años comenzó una nerviosísima Tania a presentar “¡Mira quién mira!”...eligimos un vestido precioso y morado para el estreno", comenzó diciendo sobre un día muy especial para ella, pero que también fue muy difícil debido a los nervios del estreno. "Estaba tan nerviosa que necesité que me hicieran una sesión de PNL(programación neuro lingüística) con un anclaje de seguridad en el pulgar (se me ve haciéndolo en la 2nda foto). Estuve toda la noche anclada...menos cuando tocó bailar...eso lo disfruté mucho".

Un inicio de programa que tuvo una anécdota especial: "Carmen Lomana me miró de arriba a abajo y preguntó durante la publi que quién era la rubia que iba vestida del mismo color que ella. Era yo, la nueva presentadora del espacio, vestida sin saberlo, en el único color que da mala suerte en Italia...el morado. No me trajo mala suerte a mí, han sido 11 años que hoy llegan a su fin y me voy con una gran sonrisa y muy agradecida".

"Ha sido más de una década de formatos variados y experiencias magníficas. Gracias a todos, dentro y fuera de la pantalla por hacerme sentir siempre una más. Entré una niña a la familia y me voy ya hecha una señora con mi familia ya formada. Desde este primer programa pasando por todos hasta #RealMom que ha sido el último, he crecido y aprendido tanto que no se puede resumir en palabras. Os quiero, hasta pronto @mediasetcom", terminó despidiéndose.

De esta forma, Tania dice adiós a una etapa televisiva que le ha dado muchas alegrías y que esperamos que sea un punto y seguido. ¿Tendrá ya la presentadora nuevos proyectos? ¡Esperamos que sí!