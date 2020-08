8 ago 2020

No hay duda, Laura Matamoros está feliz y se siente plena. Hace algunos meses que la hija de Kiko Matamoros decidió darse una segunda oportunidad con Benji Aparicio, el padre de su hijo, y parece que la pareja está viviendo con especial ilusión esta etapa.

Que la 'influencer' se encuentra en un gran momento es algo que se aprecia en cada publicación de Instagram, con declaraciones de amor incluidas. Puede que eso y una imagen en bikini hayan hecho que muchos se pregunten si un segundo bebé viene en camino.

Cansada de especulaciones, Laura ha respondido tajante a los rumores de embarazo. "Mientras estaba en la peluquería he visto ciertos comentarios y quería comentar que no estoy embarazada, estoy de vacaciones. Que me dejen en paz, que no estoy embarazada"