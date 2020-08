14 ago 2020 mujerhoy

Después de protagonizar la polémica de un posible romance con Froilán, del que el hijo de la infanta Elena ya se pronunció, Miriam Saavedra acudió a 'Sálvame' para dar voz a la situación que están viviendo en Perú por el coronavirus. La ex de Carlos Lozano mandó un mensaje al presidente de su país pidiendo ayuda para sus familiares, momento en el que recibió la noticia de que su padre había fallecido.

"Mi padre se está muriendo y mi hermana no puede respirar", comenzaba su discurso y añadiendo entre lágrimas: "No tenemos respiradores, la gente se está muriendo, copien a España en todo lo que está haciendo". "Soy una compatriota más, una peruana más que está lejos de mi tierra, lejos de mi familia, estoy desesperada y me siento impotente. Mi padre está muy grave y me parece que ya hay un límite, señor presidente. No puede estar pasando esto, mi país es oro y se sigue fallando, nos están tomando el pelo, los hospitales están saturados y la gente se está muriendo. Mi padre se está muriendo y mi hermana no puede respirar", dijo.

Durante el discurso que Miriam hacía en directo y frente a cámara, entró Víctor Sandoval con un mensaje en el móvil de Pilar Yuste, la representante, que decía que su padre había muerto: "¿Qué? ¡No! ¿Que acaba de morir?", chilló Miriam mostrándose muy angustiada. "Dice que acaba de fallecer tu padre, llama por teléfono", le dijo Kiko Hernández, mientras Víctor llamaba para confirmar la noticia.

"Miriam, tranquila. Está grave pero no ha fallecido. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes", interrumpía el presentador para consolar el estado de nervios en el que se encontraba Saavedra y dejando claro que había sido un malentendido. "He hablado con mi mamá. Yo solo quiero que se tomen en serio esta situación, que hagan algo", añadió ella.