A nadie se le escapa que, de un tiempo a esta parte, Chabelita Pantoja ha experimentado un espectacular cambio físico. Ella misma contaba, una vez terminó el confinamiento, que había aprovechado el encierro para ponerse a dieta. Un plan que compartió con su madre, obteniendo grandes resultados juntas. Llegó a compartir un día entero en sus 'stories' de su rutina alimenticia.

Sin embargo, ahora parece que son otros los motivos que han llevado a que la veamos cada vez más delgada. Ella misma ha explicado que lleva un tiempo sin poder ejercitarse con normalidad por culpa de una lesión en la espalda que ha frenado sus planes 'healthy'. Y que, si tenemos la sensación de que no para de perder peso, se debe únicamente a su carácter nervioso.

"Los nervios que tengo, porque ejercicio poquito", se puede leer en una de sus últimas 'stories', sobre una foto en la que aparece reflejada en un espejo de su casa y en la que deja al descubierto ese abdomen que no parece ser fruto nada más de los nervios. El trabajo de estos meses de atrás, sigue luciendo.

Unos nervios que, ahora que se encuentra en uno de los momentos más estables que le hemos conocido desde que cumplió los 18 años y saltó a la esfera pública, no intuimos a qué (o quién) pueden deberse. Pero si ella asegura que es eso lo que le pasa...

Chabelita, que llegó a pesar 45 kilos, explicaba no hace mucho también en Instagram: "No soy partidaria de utilizar el peso como único marcador de progreso, ya que no es la medida más precisa de salud, ni de bienestar". Y añadía: "En mi caso, ya no puedo perder más grasa, así que tengo que ganar masa muscular".