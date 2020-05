26 may 2020

A menudo nos solemos preguntar qué comen, cuál es la dieta de algunas de esas famosas que han dado muestra en las redes sociales de que han sido capaces de experimentar un cambio físico (aquí, el de Gloria Camila durante la cuarentena) a base de cuidar la alimentación y de una buena rutina de ejercicios. Un claro ejemplo es Chabelita Pantoja. Y esta ha decidido desvelar el misterio de lo que come para haber conseguido esa figura de la que presume en las redes sociales (lo que pesa ahora la artista).

Ha sido en Instagram donde, acompañándolo de imágenes para que veamos proporciones y cantidades, la hija de Isabel Pantoja ha enseñado al mundo un menú diario, con sus explicaciones pertinentes para que nadie se pierda con lo que ha resultado ser una auténtica guía.

"Los buenos hábitos. Esto es lo que como en mi día a día y así me mantengo. Para que veáis que no es una dieta estricta ni nada del otro mundo. Simplemente es cuestión de aprender a comer. Espero que os ayude", escribe al lado de ese vídeo explicativo para todos los que quieran seguir su misma dieta.

"Empiezo mi mañana hidratándome muy bien porque es importante beber dos litros de agua al día. Seguido de esto me tomo un vaso con agua tibia y exprimo solo la mitad de un limón porque la otra mitad la dejo para la noche", comienza antes de hacer una apreciación sobre el limón: "Muchos me dijisteis que el limón daba sensibilidad a los dientes, pero hasta donde yo sé el limón es un antioxidante y ayuda a eliminar toxinas. Por si acaso esto solo lo hago de vez en cuando".

¿Qué desayuna? "Una tostada con pavo, a veces también me tomo tortilla francesa en vez de la tostada. Y siempre el kiwi. El kiwi no puede faltar por obvias razones. Es indispensable para mí", explica antes de especificar qué infusión le toca ese día concreto: "Hoy me voy a tomar esta, que es un té así rojizo, porque necesito deshincharme, pero realmente aquí tengo de todo: cola de caballo, té verde… me encanta". Los fines de semana se da un capricho en esa primera comida: zumo de naranja y cereales.

Hay que saber qué comer en cada momento, pero no dejar de comer ningún alimento"

A media mañana también hay que meterle algo al cuerpo: "El 'snack' siempre tiene dos piezas de fruta y una de verdura, así que hoy lo voy a hacer de uva, manzana y zanahoria. Hay que saber qué comer en cada momento, pero no dejar de comer ningún alimento porque realmente creo que todo es necesario para el cuerpo. Tengo la suerte de no tener que hacer dieta porque para mí es estar comiendo normal".

Además, confiesa que no todos los días el cuerpo le pide café: "Muchas veces lo cambio por el té y esto lo hago porque el café me activa muchísimo, así que si voy a entrenar por la mañana pues sí que lo tomo. Lo que pasa es que últimamente entreno por la tarde porque por la mañana siento que mi cuerpo no tiene toda la energía que necesito para poder hacer ejercicio bien".

Equilibrio

"Os voy a enseñar lo que voy a comer hoy: hamburguesa de zanahoria y arroz tres delicias. Es verdad que siempre digo que los carbohidratos cuando queremos perder peso hay que… no quitarlos del todo porque son necesarios para la dieta de cualquier persona, pero sí intentar comer los menos posibles. Pero bueno, yo como ahora no estoy perdiendo peso, sino que más bien estoy definiendo, pues sí que pongo pero, como veis, bastante poquito", continúa Chabelita, que demuestra cuánto de equilibrada es su alimentación.

Chabelita muestra el plato con su comida. pinit

Y a la hora de la merienda... "Hoy me voy a hacer un batido energético. Necesito energía porque lo que voy a hacer dentro de un rato es entrenar. Lo hago media hora después de tomarme la merienda aunque antes, cuando quería perder peso, me tomaba una infusión y una pieza de fruta, normalmente manzana. Un 'super-shake' de energía. Esto tiene muchísima energía y viene súper bien para antes de entrenar", relata la joven.

"Esta es mi cena: salmón, lechuga, batido de proteína de chocolate, que es de Asraf pero se lo he quitado hoy para cambiar. El mío es de vainilla pero viene siendo lo mismo. Es vegano. Normalmente se asocia lo vegano a que no sabe, pero está súper rico", cuenta sobre esta última comida del día y antes de confesar que tiene una tentación inevitable: "El chocolate es mi perdición. Como me tome una onza, me tengo que tomar la tableta entera. No hace falta seguir una dieta estricta, si tenéis ganas de comer chocolate o algo soy partidaria de que hay que comer. No pasa nada… ¡hay que ser feliz!".