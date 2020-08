28 ago 2020

Hace unos días se prendía la llama de la polémica y regresaba la sombra de la infidelidad a la cabeza de Sofía Suescun. Su actual pareja, Kiko Jiménez, estaba en le plató de 'Sálvame' cuando saltaba la liebre, y aseguraba que la navarra tuvo contacto con un futbolista de Primera División, pero que fue hace tiempo y que la cosa no cuajó. Incluso, llegó a asegurar que él había visto mensajes y que no era ella quien andaba detrás de que la relación echara raíces.

Con ese tema zanjado (o al menos lo parecía), ahora es un ex de Sofía, Alejandro Albalá, el que se empeña en agitar el avispero, asegurado que esta mantiene relaciones con futbolista de la Premier League, la liga inglesa. "Yo creo que es que sí. Ella ya dice que la llaman 'la representante', porque como conoce a tantos puede montar una agencia de representación. En los vestuarios la conocen bastante bien, por lo pesada que es", comenzaba su explicación para 'Sálvame'.

Y añadía: "Yo sé de un jugador del Madrid que ha llegado este chico hasta a bloquearla porque el chico tiene novia. Estar con ese chico es como si a mi me tocara la Primitiva. A mí se pegó cuando lo dejé con Chabelita y cuando conmigo se acabó el tema se pegó a Kiko Jiménez, que lo acababa de dejar con Gloria. A esta chica se le conoce que antes de ir a 'GH' buscaba un famoso. A ella todo el mundo del caché le gusta. Le gusta el glamour".

"Yo creo que Kiko Jiménez lo sabe de sobra, que ella mantiene relaciones con futbolistas incluso de la Premier, de la liga inglesa, que esto también lo sé yo. Yo creo que él sabía que iba a saltar esto. Creo que quiere ser el macho alfa, se da golpes de pecho, pero cuando llegue a casa se pondrá a llorar, porque no es tonto", terminaba ese bombazo Albalá.

No es el único ex que se ha pronunciado al respecto. El programa de Telecinco también le preguntaba a Hugo Paz, que no dudaba en responder: "A Sofía siempre le ha molado el rollo futbolista. Yo de Sofía es que no me creo nada ni confiaría nunca en ella aunque la vea súper enamorada de Kiko. Mientras Kiko estuvo en la casa pudo hablar con alguien. Le gustan los futbolistas".

Esperamos con atención las reacciones de Sofía y Kiko.