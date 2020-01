7 ene 2020

La guerra sin cuartel que libran Gloria Camila Ortega y Sofía Suescun desde que la primera dejó de ser novia de Kiko Jiménez y la segunda comenzó su relación con el de Linares, tiene un nuevo capítulo. Y todo a raíz de una foto de Rosa Benito lanzándole un piropo a la hija de José Ortega Cano junto a la que la navarra se tomó la molestia de escribir un comentario que ha provocado la explosión.

Vayamos por partes. Rosa colgaba una imagen brindando con la sobrina de su ex y escribía al lado: "Brindemos por la gente que no te olvida, para que hablen de ell@s... ell@s tienen que hablar de ti. ¡Te necesitan! Sin ti, no son nada. Felicidades porque por donde pasas dejas huella". Y Sofía se daba por aludida y publicaba un comentario al lado: "Yo soy más de brindar con familiares y amigos no con desconocidos, ¿y vosotros?".

No contenta con eso, aprovechaba que la publicación estaba también en Twitter para, haciendo alusión a la cerveza que la colaboradora de Telecinco tiene en la mano, retuitear y seguir pinchando.

Yo soy más de agua, y vosotros? https://t.co/rGMz8aM5pW — (@sofiasuescun) January 5, 2020

Sí, toda una provocación a la que ha querido entrar al trapo, de manera sutil y dando bofetadas sin manos, Gloria Camila. Lo ha hecho con una ristra de tuits, con mensajes muy cortos, que le han servido para aludir a acontecimientos de la vida de Suescun como esas acusaciones de que se pone la ropa en televisión sin quitar la etiqueta para poder devolverla o ciertas infidelidades no confirmadas. O que haya dejado a su madre, Maite Galdeano, todas las Navidades sola.

Yo soy más de tener amigos de verdad y no tener que robarlos o imaginármelos. SOLA. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Soy más de no meterme en la cama de los amigos de mi novio. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Soy más de brindar y pasar las navidades con mi familia . — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Soy más de educación y humildad. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Soy más de luchar por el feminismo, e intentar primero respetarnos entre nosotras para que nos puedan respetar. RESPETO. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Voy a seguir durmiendo, ya ha caído demasiado mi nivel de inteligencia haciendo esto. Pero que bien sienta, oye. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Ay que se me olvidaba! Yo soy más de comprar y de quitar etiquetas. — gloria camila ortega (@gloriortega1) January 7, 2020

Esto es lo que se llama dar un repaso con todas las letras. Atentos, porque el contraataque de Sofía, a la que le gusta tener la última palabra, debe de estar al caer.