26 ago 2020

Kiko Jiménez (la mano negra que trató de cortar su carrera televisiva) se enteraba en directo. Mientras estaba en el plató de 'Sálvame', estallaba la bomba: su pareja, Sofía Suescun, habría entrado al trapo de un tonteo, un roneo con un famoso futbolista de la Primera División española. Y aunque no se daban más datos, parecía que él estaba al tanto de lo que se estaba contando, porque su reacción, de lo más sosegada, así lo indicaba.

El de Linares le era muy claro a la presentadora, Carlota Corredera, ante esa información de que el deportista estaría "obsesionado con ella". Es más ofrecía detalles de hasta dónde habría que remontarse para encontrar el primer contacto entre ellos y que, incluso, en le paso llegaron a quedar para cenar juntos (cuando Kiko no estaba en su vida).

"Llevaban 3 años y yo solo llevo con ella un año. No han tenido nada más que un encuentro, fue una cena, pero no congeniaron", decía con mucha tranquilidad antes de recordarnos que, en ocasiones anteriores, ha visto cómo laguna pareja anterior se ha visto envuelta en la sombra de la deslealtad y cómo ha sido su reacción.

"Yo me enteré de que me habían sido desleal por televisión y yo defendí a capa y espada a la que era mi pareja (en alusión a Gloria Camila), y luego se me quedó a mí la cara colorada. Ahora estoy con Sofía construyendo otra relación, y estamos muy bien. Siempre tienes esa duda, no por parte de Sofía, pero puede ocurrir, porque el amor es así", eran las palabras del joven, que parece estar metiendo cabeza otra vez en la pequeña pantalla.

Igual se termina hablando en el vestuario de que su pareja se ha enterado por pantallazos"

Es más, Jiménez manifestaba de esta manera que entre ellos no hay secretos: "Tenemos tal punto de confianza que yo, que no tengo Twitter, Sofía me instaló su perfil en mi móvil para que esté informado. Si se hubiera visto con él, si fuera así, yo soy muy tajante. Terminaría la relación, porque la confianza estaría rota, eso no es ser sincero. Pero habría que ver en el contexto en el que se habla, porque pintáis un perfil de obseso".

Y, antes de reafirmar que siguen pensando en boda, lanzaba una advertencia a ese futbolista misterioso: "Esta persona, si es la misma, tiene novia e hijos. Igual se termina hablando en el vestuario de que su pareja se ha enterado por pantallazos de estas conversaciones subidas de tono, por parte del futbolista. Me están hinchando las 'pelotas' así que al final voy a escribir a la pareja de esta persona y se lo voy a contar, y vamos a cambiar las tornas".