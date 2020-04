21 abr 2020

No es la única que lo ha hecho, pero puede que sea la que más ha sorprendido por su cambio físico desde la adolescencia a esta parte. Si la semana pasada mostrábamos la foto que Irina Shayk había rescatado de su álbum de recuerdos, en la que se reflejaban sus 14 tiernos años, otra modelo, esta nacional, ha hecho lo propio. Y no creemos que Laura Escanes tenga en esa imagen muchos más años que la rusa en a suya.

¿Lo sorprendente? Que no parece ella. No lo creemos porque le tenemos una fe enorme, pero lo cierto es que ese pelo rizado que luce en la instantánea no se lo habíamos visto nunca (al menos, los que la descubrimos cuando comenzó su relación con Risto Mejide). Unido a esa cara angelical de sus años mozos, dan como resultado un conjunto que ha llamado la atención entre sus seguidores, que la reconocen a duras penas.

Esta es la imagen compartida por Escanes en sus 'stories'. pinit

Escanes, que siempre muestra una actividad elevada y constante en su cuenta de Instagram, usaba la misma hace unos días para denunciar los insultos a personal sanitario en sus comunidades de vecinos, pidiéndoles que se marchasen de las mismas por el riesgo a que les contagien. También, durante este encierro, la hemos visto cumplir años (así ha cambiado desde que la conocimos) y agradecer las felicitaciones.