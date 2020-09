2 sep 2020

Camilo Blanes, de nuevo en el punto de mira. Pero, esta vez, no es por nada que haya hecho él, por ninguna polémica derivada de sus actos en las redes sociales. No. La culpa la tiene un hombre, cuya identidad no ha sido desvelada, y que pretende enturbiar su paz. ¿Cómo? Pidiendo la paternidad de Camilo Sesto para hacerse con parte de la herencia que dejó el cantante.

Es el portal 'Jaleos' el que asegura que un joven barcelonés de 30 años asegura que es hijo del artista y estaría dispuesto a comenzar los trámites pertinentes para hacerse con su tajada de se patrimonio que dejó y que le fue legado, en su totalidad y como heredero único, al joven mexicano que tanto ha dado que hablar en las últimas fechas por sus problemas de salud.

Al parecer, este sujeto que acaba de irrumpir en escena, no quiere tener nada que ver con la prensa. No quiere ver su foto en los medios de comunicación. Pero sí pretende luchar por lo que cree que es un derecho legítimo. Lo que no ha quedado aclarado es qué le ha llevado a alzar la voz ahora y no antes, si tenemos en cuenta que Sesto falleció hace casi un año (el aniversario se celebrará el próximo martes, 8 de septiembre).

Este nuevo agente que aparece en nuestras vidas, podría llevarse parte de esos ocho millones de euros de derechos de autor, algunas de las propiedades propiedades o un pellizco del efectivo en cuenta que ingresó Camilín tras la muerte de su padre. Un patrimonio que, recordemos, gestiona su madre, Lourdes Ornelas, ya que considera que su hijo no está capacitado a nivel mental para manejarlo.

Con esta información se abre un nuevo caso de paternidad de un famoso. Veremos si se dirime con rapidez o se convierte en un caso interminable, como está pasando con ese juicio entre Javier Santos y Julio Iglesias que ya ha llegado hasta la ONU, ya que el primero considera que, al negársele el reconocimiento de que es hijo del cantante, se están violando sus derechos humanos fundamentales.