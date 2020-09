6 sep 2020

Se trata de una página web que lleva en funcionamiento varios años pero que se acaba de popularizar en nuestro país, sobre todo durante el confinamiento. Y ahora sí, ha llegado a boca de todos después de que hablaran sobre ello en el plató de 'Sálvame' junto a Daniela Blume, una de las famosas españolas (sí, hay más) que ha decidido comenzar a ganar dinero con dicha página

Se trata de 'Only fans', una red social de fotografías eróticas y desnudos integrales sin censura y de pago a la que pueden acceder tanto famosas de la talla de Bella Thorne, que ha llegado a ganar un millón de dólares en 24 horas, hasta tu vecina la del pueblo.





Lo cierto es que cada vez se está popularizando más entre los rostros más conocidos de España, y a la lista que ya conocíamos con nombres como Steisy, Alberto Santana, Jacobo Ostos, Silvia Sicilia o Chabeli Navarro, sumamos también a Daniela Blume, que también confesó en el programa de Telecinco cuánto había ganado en un día por enseñar su pecho al detalle.

"He llegado a ganar 20.000 euros en un día", explicó la ex concursante de 'Gran Hermano VIP'. Y ante la atónita mirada de los colaboradores, queriendo saber mucho más, la locutora de radio ha proseguido: "Tengo límites, pero van surgiendo, por ejemplo no hago vídeollamadas. Tampoco quedo con nadie, pero si es verdad que a veces conozco personas interesantes. Hay muchas parejas que me han pedido la ropa interior para ponérsela los dos, ella y él, a poder ser usada", confesaba Daniela.