8 sep 2020

Empezaba fuerte el nuevo curso 'Viva la vida' este fin de semana. Mucho. Porque, sin que nadie se lo imaginara, aparecía en escena Karelys Rodríguez, la mujer que asegura que Cayetano Rivera había tenido con ella una relación paralela a su matrimonio con Eva González. La mayor sorpresa llegaba porque será colaboradora del programa de Telecinco.

Irene Rosales se tuvo que comer el mal momento 'in situ', sacando la cara por sus cuñados. Y, desde casa, era la propia Eva quien asistía a ese giro que daba la cadena de Mediaset para tratar de jugar con un elemento explosivo de cara a la nueva temporada. Desde allí mismo, se trataba de buscar la reacción de la sevillana.

El encargado de mandarle un mensaje para ver si rascaba una declaración, era Luis Rollán. El colaborador guarda una relación muy estrecha con ella. Quizás por eso, González se molestó en responder al WhatsApp, aunque siguiendo la que ha sido la estrategia seguida desde el principio: no hablar, lavar los trapos sucios en casa y enarbolar la bandera del silencio y la discreción.

"Yo hablo con Eva continuamente porque es mi amiga desde hace muchos años, no con respecto a esta situación. Lo que sí puedo asegurar es que no ha visto el programa. Quien conoce a Eva sabe que es una tía muy divertida, las cosas como son. En cuanto a la entrevista de Karelys, puedo contar la reacción que ha tenido", decía Luis antes de pasar a leer las palabras que esta le había mandado.

"Hola Luis. Por el cariño que nos tenemos hace muchos años sabes cómo soy y jamás he entrado en este tipo de cosas ni lo haré. No he visto nada y como sé que me entenderás, no voy a hacer ningún tipo de declaración al respecto. Te mando un beso muy grande", eran las palabras de González, con las que se despega de cualquier polémica posible,