9 sep 2020

No, la polémica encendida por Karelys Rodríguez sobre esa presunta relación con Cayetano Rivera, durante años y de manera paralela a su matrimonio con Eva González, no cesa. Porque este mismo miércoles hay una revista que publica una imagen en la que se puede ver a la canaria dentro de casa del torero. Sí, aparece ella sola, sin que se le vea a él, pero no creemos que vaya a hacer nada de gracia a la presentadora sevillana.

Hablamos de esa imagen que se puede ver en la portada de la revista 'Semana' este miércoles y que va a traer mucha cola en las tertulias del corazón en los próximos días. Una foto sobre la que fue preguntada el pasado fin de semana en su debut en 'Viva la vida' (la reacción de Eva a ese estreno televisivo) como colaboradora y sobre la que prefirió no pronunciarse.

El 'selfie' demuestra una cosa clara: que Karelys ha estado en la casa que el diestro tiene en Ronda. Y que la aparición de esta prueba irrefutable permite que todas sus declaraciones y su discurso cobren fuerza. Hubiera o no una relación más allá de la amistad que esgrimieron al principio, cuando salieron esas fotos en Londres de ambos juntos, ella ha estado en esa casa.

La finca en la que está ese domicilio que conoce la canaria, era de Antonio Ordóñez, que se lo dejó en propiedad a sus nietos, Cayetano y Francisco. Y estos lo convirtieron en un hotel rural que ha servido a Fran y su familia para pasar la cuarentena por el coronoravirus.