10 sep 2020

Y Antonio David Flores, explotó. Porque la declaración de Carmen Borrego en la portada de la revista 'Lecturas' este miércoles, le ha dolido en el alma. "Rocío Carrasco no va a perdonar nunca a su hija", se podía leer. El padre de la joven ha dado la cara por ella en 'Sálvame' y le ha dejado las cosas muy claras a la hija de María Teresa Campos y gran amiga de su exmujer.

El programa de Telecinco tocaba el tema de esas declaraciones de Carmen, y él, como afectado directo por sus palabras, se dirigía a ella de una manera directa y contundente. Dejando claro que ya no habrá más oportunidades y que, la siguiente vez que sienta que se les ha faltado al respecto, la vía elegida será, a todas luces, la judicial.

"Te voy a decir una cosa. Ya no hay más advertencias", comenzaba mirando fijamente a la cámara y antes de ser muy duro con Carmen: "Has abierto la veda. Has quedado retratada como lo que eres, una mentirosa con papeles. Has traicionado a tu amiga para ensalzar a tu amigo. No hables más de mi hija. ¿Te ha quedado claro? Hasta aquí. ¡No hables más de mi familia! ¡Qué ignorancia!".

Si tocáis donde duele ahora vais a recibir donde duele"

Ahí no quedaba la cosa: "Yo ya no tengo límite. Cuando tocan lo mío y lo que me duele, que es mi hija, defiendo a mi hija. Que su madre no lo haga lo respeto, pero atente a las consecuencias ahora. Ahora vamos a tocar todos los palos. Si me tocan lo que me duele tengo la libertad de hablar. Ahora que cada cual sea responsable de sus palabras. No vamos a tocar a Mari Tere, porque es una persona mayor, pero ella se ha metido también en el fango".

"Yo no he hablado de Mari Tere. Ella se apareció por aquí y la saludé con toda la educación del mundo. Pero que le haga ese feo a mi hija diciendo que no ha visto a mi hija… Igual se le ha olvidado los fines de año que han estado cenando en casa de Mari Tere. Si tocáis donde duele ahora vais a recibir donde duele. Se le ha ido la olla de todas todas", remataba muy enfadado el colaborador de Telecinco.