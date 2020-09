11 sep 2020

Las últimas semanas han sido complicadas para una Steisy que ha tenido que dar la cara para frenar el acoso y los insultos que estaba sufriendo en las redes sociales como consecuencia de un evidente aumento de peso. Orgullosa de su cuerpo, se mostraba en traje de baño y, poco después, explicaba que esos kilos que había cogido se debían a un problema de salud al que, ahora, ha puesto nombre.

A través de su canal de Mtmad, ha profundizado en eso que le sucede. Un relato con el que, además de explicar qué le pasa, puede ayudar a quienes estén en una situación igual o similar a la suya y que sirva para concienciar de que los problemas de salud mental no son un tema menor. Porque eso es lo que le pasa: atraviesa por una depresión.

"El motivo del vídeo es cuál es el problema que he tenido que me ha llevado a tener un problema de alimentación y la subida de peso", comenzaba diciendo mirando a cámara y advirtiendo de que se trataba de "un tema muy delicado". Una carta de presentación para que nadie que estuviese delante de la pantalla se creyera que iba a ver un contenido ligero.

"Estoy nerviosa porque la gente siempre dice que vendo mi vida, pero si yo digo que no he contado ni un 5% de las cosas, ¿me creéis? Hay cosas que no cuento, cuando hablo de problemas me cuesta trabajo contarlo,...", decía antes de entrar en la materia propiamente dicha. "Aunque todavía me lo tienen que asegurar, es una depresión explosiva intermitente. Se parece un poco a la bipolaridad, los sentimientos están a tope y es como una bomba a punto de estallar", terminaba por confesar.

Y daba algunos ejemplos de la vida real, de cómo ha vivido y cómo esas experiencias pueden haber llevado a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a esta situación: "Si te acuestas te acuestas tres días, si te vas de fiesta te vas dos días... siempre al límite. Me daban temblores, no sabía qué me pasaba, unos sudores, un mal cuerpo, una inseguridad... como perdida. Todo fatal. Pero lo que tenía era una depresión".

"Por eso la subida de peso. Primero he preferido curarme de aquí (se señala la cabeza) y luego vas a la psicóloga para que te enseñe ejercicios y cosas para controlarte. Cuando pueda controlarlo por mí misma ya no necesitaré esa pastilla. Llevo seis o siete meses medicándome y estaré uno o dos años. Pero ya estoy yendo a la psicóloga para ir aprendiendo", terminaba esta explicación con la que, espera, cesen los ataques irracionales a los que ha tenido que hacer frente.