16 sep 2020

Nico ya está aquí. María Fernández-Rubíes y Manuel Losada se han convertido en padres primerizos y la 'influencer', como no podía ser de otra manera, ha querido presentar al pequeño en su cuenta de Instagram, ante lo que para ella es una especie de familia virtual.

A través de un 'stories' en el que se ve al bebé en brazos de su padre, María ha querido agradecer a todos los que se han preocupado por su embarazo y si ya había o no dado a luz. Y ha escrito sobre esa imagen en blanco y negro: "Hi familia. Nico is coming".

"A todos los que me habéis escrito o me estáis escribiendo, deciros que Nico y yo estamos mejor que en brazos, ha pesado 3 kilos 300 gramos. ¡Mil gracias por estar tan pendientes y por los mensajes tan cariñosos! Mañana prometo contestaros", añade Fernández-Rubíes, muy emocionada ante esta nueva etapa que se le abre delante.