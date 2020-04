3 abr 2020

Una primavera más, la tendencia de moda nos baña, literalmente, de flores. El estampado floral se corona como el más potente de la temporada y está presente en prácticamente todas las prendas del armario. Con una excepción: las chaquetas pijameras, blazers y sobrecamisas. ¿Por qué no encontramos ninguna americana low cost que apueste por las flores? Es un misterio total. Y difícil de explicar si tenemos en cuenta que las firmas de lujo y de la serie media de la moda sí las proponen. María Fernández-Rubíes ha encontrado una chaqueta pijamera de flores en Sophie And Lucie y, confirmamos, es capaz de alegrar no el día: la semana entera. Nosotras hemos rebuscado y, finalmente, tenemos una opción de Zara. En otro estilo, es también una preciosidad.

La chaqueta pijamera de María Fernández-Rubíes tiene unos pantalones a juego. pinit

Aunque María Fernández-Rubíes combina la chaqueta de flores que tanto nos ha llamado la atención con unos discretos pantalones beis, en Sophie And Lucie nos encontramos con que forma parte de un conjunto. Se trata de uno de esos looks pijameros que tanto se llevan esta primavera y que nos van a acompañar durante todo el verano, pues son ligerísimos y frescos. La chaqueta lleva hombreras y un cierre cruzado con botones de nácar, y cuesta 149 euros.





La ventaja de la chaqueta de Zara: el estampado floral es más pequeño y discreto. pinit

Si buscas una opción más ajustada de precio, no recomendamos que corras a Zara, porque tienen una americana de flores que es tan bonita o incluso más que la de María Fernández-Rubíes. Si la primera blazer es espectacularmente alegre, con un estampado floral grande que se hace notar, la de Zara apuesta por un tono mucho más cuqui, con las flores mínimas y un azul bebé precioso. Es uno de los estampados que más nos gustan de toda la colección de primavera de la megatienda gallega. Precio: 69,95 euros. A por ella.