17 sep 2020

Parece que, con la bomba que soltó Antonio David Flores de que las Campos tienen un hermano secreto, se ha abierto la caja de los truenos para atacarlas. En especial, a Carmen Borrego. El último en sumarse a la lista de traidores de su confianza ha sido Sergio Alis, con quien tenía una muy buena amistad trabaja de los tiempos en los que eran compañeros de trabajo.

No ha sido en relación a ese hermano secreto, sino sobre el divorcio de Carmen de Francisco Almoguera, padre de sus dos hijos. Sergio se sentaba ayer en 'Sálvame' y no se cortaba ni un pelo: "Perdió a sus hijos por el tipo de vida que llevaba. En el trabajo todos veíamos que no estaba en condiciones para dirigir. Teresa, desesperada, tapaba las carencias de su hija".

"Lo pasaron muy mal. Ese señor puso toda la carne en el asador para pillarla. Cuando le quitaron a los hijos fue un auténtico palo", proseguía con ese relato con el que dejaba vendido a Carmen y añadiendo: "Lo que tengo claro es que ella venía a trabajar y si se tenía que ir era porque debía irse, y dejaba a alguien a cargo. Cristina Blanco fue la que dijo que Carmen Borrego no daba palo al agua. Lo que tengo claro es que quien dirige el programa es María Teresa".

"Cuando yo llegaba a la redacción ella tenía una oficina. Aparecía una persona, que ella sabe quién es, y te decía: 'No entres a ver a Carmen, que no está en condiciones de nada'. No te dejaban pasar para decir nada", seguía dando esos detalles que dejan a Borrego a los pies de los caballos y que hacen entrever que la relación con ella ya no es lo que fue.

Sergio Alis durante su intervención en 'Sálvame'. pinit

"Lo ha pasado francamente mal. Sufría muchísimo. Ella tenía 23 años cuando se casa con ese señor y ese señor no tiene ningún tipo de valor. La palabra de María Teresa Campos es: 'Voy a recuperar a mis nietos por encima de todo'. A día de hoy, cree que el gran error de la malagueña fue irse de casa: lo que hizo mal Carmen fue abandonar el hogar conyugal", sentenciaba Alis.

"Su vida era desconocida para muchos de nosotros y conocida para gente de la noche. Ella no era una vaga. Dicen que empalmaba la noche con el día, pero me río con esta historia. ¿Por qué tiene que hacer mal las cosas?", terminaba de hablar sobre este asunto antes de dar una pincelada al respecto de ese hermano secreto: "El hermano se llama Borrego y está inscrito como Borrego. El fue a la boda y al bautizo de la hija de Terelu".