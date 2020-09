13 sep 2020

La entrevista de Carmen Borrego no ha dejado indiferente a nadie. En ella, la hija de María Teresa Campos afirmó que "Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija". Sus declaraciones han generado multitud de comentarios pero parece que, lejos de estar arrepentida, la colaboradora se ha reafirmado en sus palabras.

En una entrevista de 'Viva la vida', Carmen Borrego ha pedido perdón a su amiga por sus declaraciones, pero ha querido dejar claro que no se arrepiente de haberlas hecho: "sé que me han llovido críticas y que se va a seguir hablando de esto. A mí lo único que me interesa dejar es mi opinión, pero no creo que haya dicho nada malo". También ha querido lanzar un mensaje: "Quiero que Rocío Flores sepa que es mi opinión personal, que su madre no tiene nada que ver".

Sobre el ultimátum recibido por parte de Antonio David Flores, en el cual se mostraba muy enfadado -y aquí puedes leer completo-, Carmen Borrego ha respondido con la misma tensión, dejando claro que no está dispuesta a recibir amenazas de nadie.

"Jamás he hablado de mi separación, de mi exmarido, ni de mis hijos... y no lo voy a hacer. Quiero dejar claro que no tengo nada que ocultar ni tengo nada de miedo. Saca lo que quieras, bajo tu responsabilidad porque hablarás de personas que no son públicas. A mí no me amenaza nadie", ha sido la advertencia lanzada por la colaboradora.