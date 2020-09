19 sep 2020

María Fernández Rubíes es una de nuestras influencers favoritas, de eso no hay duda. Sus looks, sus estilismos pre mamá y ahora, en su nueva faceta de madre del pequeño Nico, no le perderemos la pista en Instagram para conocer cómo es esta nueva etapa en su vida. El pequeño que nació hace tres días no puede ser más adorable, prueba de ello son las fotos y vídeos que María está compartiendo en su cuenta de Instagram.

Concretamente, la foto en la que presenta a su nuevo miembro de la familia es tan tierna que morimos de amor.

Y aunque los seguidores de María están muy felices, no se olvidan de que parece que algo ha pasado entre ella y María Pombo ya que hace varias semanas que ya no mantienen ningún tipo de relación. Según sus seguidores, podría ser porque María Fernández desveló el sexo del bebé de María Pombo cuando ella aún no había anunciado nada, lo que habría distanciado a las influencers. Algo que no ha apsado desapercibido, sobre todo ahora que las felicitaciones por el nacimiento del pequeño Nico están a la orden del día.