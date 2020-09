20 sep 2020

De llamarse 'gordis' a decir que son 'compañeras'. Los fans de dos de las influencers con más 'followers' de nuestro país hace meses que no mantienen una buena relación. La cuenta de @hazmeunafotoasi, cual reina cotilla 2.0 ha sido la encargada de desvelarlo.

Tras el nacimiento de Nico, el primer hijo de María Fernández Rubíes su separación se ha hecho más que evidente, tanto, que las dos influencers han tomado sus cuentas de Instagram para aclarar, en cierta medida lo que está ocurriendo entre ellas. María Pombo y Frubies han explicado que aunque no su amistad no está pasando por su mejor momento, no hay una guerra abierta entre ellas como muchos apuntan.

Con estos dos stories, las influencers y aún amigas han intentado zanjar los rumores de su supuesta enemistad en los últimos meses. Según dicen los usuarios de las redes sociales, el enfado se debería a que María Fernández Rubíes habría desvelado el sexo del bebé de María Pombo antes de tiempo. Además, la empresa de Pablo Castellano iba a ser la encargada de la remodelación de la nueva casa de la pareja, pero debido a malos entendidos, todo a punta a que ya no lo será...

Sea como fuere y especulaciones a parte, ambas afirman que se siguen queriendo aunque su relación no esté pasando por su mejor momento... y al menos, eso es lo que importa. El tiempo dirá si escogen contar qué ha pasado realmente entre ellas.