21 sep 2020

La paz ha llegado a Cantora. No solo entre Chabelita Pantoja (así será su nueva vida universitaria) y su madre y su hermano, que podría ser el primer paso, sino que parece que la serenidad entre ellos es plena y entre todos. Porque este fin de semana, Kiko Rivera ha realizado un movimiento más que clarificador.

Cuando su hermana comenzó a salir con Asraf Beno, quizás por la buena relación que Kiko tenía con Omar Montes, ex de Chabelita y alguien por el que el cantante manifestó su animadversión, las chispas saltaban entre ellos. Rivera, incluso, tuvo algún movimiento público que a su hermana no le gustó. Y no hablemos de esa Navidad en la que se avisó a Omar para que acudiera a Cantora y se abrió un cisma.

Si hace unos días se conocía que Isabel Pantoja había tenido una conversación con su yerno, en la que le llegó a pedir perdón, con la que limas asperezas, ahora es Kiko quien pone de manifiesto que las cosas entre él y el modelo se han suavizado. Que tras año y medio de amor con su hermana, acepta que sea uno más de la familia.

¿Qué ha pasado? Kiko colgaba en sus 'stories' de Instagram una imagen de este fin de semana, con su sobrino Alberto de espaldas en la verja de la finca y poniendo como banda sonora a ese momento 'Story', el hasta ahora único tema musical de Asraf. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que habla de que el modelo, por fin, cuenta con el beneplácito de los Pantoja. Al menos, de los pesos pesados de la vida de su pareja.